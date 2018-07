Bewegung ist wichtig und macht Spaß. Zum Beispiel zusammen mit der Familie. Foto: Matthias Balk/dpa (dpa)

Trotzdem sind viele Menschen in Deutschland zu wenig in Bewegung. Das gaben Fachleute am Montag bekannt. Die Menschen fahren zum Beispiel lieber mit dem Auto zur Arbeit als mit dem Fahrrad. Und auch Sport machen sie in ihrer Freizeit oft kaum.

Doch wann bewegt man sich genug? Experten sagen: Kinder in der Grundschule sollten sich am Tag mindestens eineinhalb Stunden lang bewegen. Eine halbe Stunde davon sollte so sein, dass man die Anstrengung spürt. Wie zum Beispiel beim Fußballspielen. Die andere Stunde muss nicht ganz so anstrengend sein. Man kann zum Beispiel gehen.