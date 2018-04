In vielen Regionen in Deutschland schließen bald die Skilifte. Foto: Lino Mirgeler/dpa (dpa)

Mit dem warmen Wetter geht aber die Wintersport-Saison bei uns in Deutschland zu Ende. In vielen Regionen schließen die Lifte deshalb an diesem Wochenende - zum Beispiel auch am Feldberg im Schwarzwald. Dann stehen dort die Skilifte still und warten auf ihren Einsatz im nächsten Winter. Auf einigen ganz hohen Bergen können Skifahrer weiter mit dem Lift auf die Piste.