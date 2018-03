Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Viele Torschüsse, keine Tore

Mal prallte der Ball an die Latte des Tores. Mal wehrte der gegnerische Torwart den Ball ab. Selbst einen Elfmeter konnten die Fußballer vom Hamburger SV am Samstag nicht verwandeln. Dabei wäre ein Tor gegen den FSV Mainz 05 so wichtig gewesen.