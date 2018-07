Wenn Leute in die Ferien fahren, geben sie ihre Haustiere manchmal einfach weg. Foto: Bernd Wüstneck/dpa (dpa)

Normalerweise finden die Besitzer jemanden, der sich in den Ferien um das Tier kümmert. Aber manche Menschen machen das nicht, sondern geben ihr Haustier einfach weg. Gerade im Sommer kommen deshalb in Tierheimen viele neue Hunde, Katzen, Kaninchen aber auch Schildkröten und Schlangen an, berichten Experten. Da wird es häufig sehr voll.

Im Tierheim kümmern sich Mitarbeiter um die Tiere. Sie machen die Gehege sauber und spielen etwa mit den Katzen. Manche Tierheime kann man auch besuchen und mit den Hunden spazieren gehen. Und wenn man selbst ein Haustier möchte: Dort suchen viele Tiere einen neuen Besitzer. Aber der muss sich dann auch in den Ferien kümmern, dass es dem Tier gut geht.