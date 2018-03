Der Sprinter Usain Bolt (links) erzielt beim Training von Borussia Dortmund ein Kopfball-Tor. Foto: Bernd Thissen/dpa (dpa)

Das schaffte er in einem Testspiel mit den Fußball-Profis von Borussia Dortmund. Das Video sahen sich viele Tausend Menschen im Internet an. Zuvor hatte Usain Bolt mit den Bundesliga-Profis trainiert. So passte er etwa Mario Götze und Nuri Sahin den Ball zu. Im Spiel zeigte er später noch einen Elfmeter. Das Publikum jubelte.

Wird Usain Bolt jetzt also Fußball-Profi? Er selbst sagte dazu: „Das ist definitiv ernsthaft. Ich versuche, mein Bestes zu geben.“ BVB-Trainer Peter Stöger sagte dazu, der Läufer sei zwar talentiert. Aber es fehle ihm an Mannschaftsarbeit. Zudem sagte der Trainer: „Er ist in einem Alter, wo ich sage, er ist nicht mehr so wahnsinnig entwicklungsfähig.“