Als Usain Bolt jetzt auf Twitter und Facebook von der Fußball-Mannschaft schrieb, wurden viele Menschen neugierig. Will der Läufer jetzt Fußballer werden? Am Dienstag nun verriet er: Er wird im Juni bei einem Wohltätigkeits-Spiel in England mitmachen. Das Geld, das dabei verdient wird, geht an das Kinderhilfswerk Unicef. Usain Bolt wird also kein Profi-Fußballer.

Für das Fußball-Spiel bekommt er aber eine besondere Rückennummer: „9.58“. Das ist die Zeit, die er mal auf 100 Metern gelaufen ist. Er brauchte dafür also nicht mal 10 Sekunden und stellte damit vor fast neun Jahren einen Weltrekord auf. Der ist immer noch nicht gebrochen!