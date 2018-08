Statt auf der Matte landeten diese Sportler im See. Foto: Valentin Flauraud/KEYSTONE/dpa (dpa)

Am Wochenende war ein solches Sportgerät an einem See im Land Schweiz aufgestellt. Dort gab es einen Wettbewerb um den schönsten Flug von den Ringen in den See. Einige der Teilnehmer zeigten dabei tolle Kunststücke wie etwa Saltos, bevor sie ins Wasser eintauchten.