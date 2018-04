Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Vorsicht! Die Nachbarn wollen den Baum klauen

In vielen Orten in Deutschland steht am 1. Mai ein Baum mehr als sonst. Das ist ein Maibaum. Meist sind es hohe Baumstämme, die dafür bunt geschmückt werden mit Kränzen und Bändern etwa. So ein Maibaum wird mitten im Dorf oder in der Stadt aufgestellt, um drumherum den Beginn des Frühlings zu feiern mit Tanz und leckerem Essen.