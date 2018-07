In Mali fanden am Sonntag Präsidentenschafts-Wahlen statt. Mali gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Foto: Baba Ahmed/AP/dpa (dpa)

Auch am Sonntag war das der Fall. An diesem Tag durften die Menschen in Mali einen Präsidenten wählen. Viele Malier wünschen sich sehr, dass sich in ihrem Land etwas ändert. Denn Mali ist eines der ärmsten Länder der Welt. Viele Kinder dort können nicht zur Schule gehen.

Doch nicht nur das: Mali ist auch ein sehr gefährliches Land. Dort kämpfen verschiedene Gruppen gegeneinander. Im Norden und im Zentrum des Landes kontrollieren muslimische Extremisten viele Gebiete. Sie üben im Namen der Religion auch Gewalt aus. Bei Anschlägen sterben immer wieder Menschen. Die Regierung von Mali schafft es nicht, die Lage in den Griff zu bekommen und für Sicherheit zu sorgen.

Deswegen sind auch deutsche Soldaten in Mali im Einsatz, gemeinsam mit Soldaten aus anderen Ländern. Sie sollen dabei helfen, das Land sicherer zu machen. Daran hat Deutschland ein Interesse. Denn Mali liegt auf einer der wichtigsten Routen, die Flüchtlinge von Afrika auf dem Weg nach Europa nehmen. Auch darum will Deutschland, dass sich die Lage in dem Land verbessert. Politiker hoffen, dass dann weniger Flüchtlinge nach Europa kommen.

Die deutschen Soldaten bilden in Mali zum Beispiel Soldaten und Polizisten aus. Sie sind auch mit Hubschraubern unterwegs, um Gebiete zu beobachten. Experten aber sagen: Sicherer wird es in Mali nur, wenn es den Bürgern besser geht. Dann hätten sie kein Interesse mehr daran, sich etwa den muslimischen Extremisten anzuschließen. Die Experten fordern: Alle Kinder müssten zur Schule gehen und so die Möglichkeit haben, später einen guten Beruf zu finden.