Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Wann fängt der Sommer an?

Der Sommer geht los! Jedenfalls steht es so am Donnerstag in den Kalendern. Dann ist der 21. Juni. Für Wetter-Forscher dagegen fing der Sommer schon am 1. Juni an. Warum das so ist?