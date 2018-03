Ward ist vor dem Krieg in Syrien geflüchtet, nun lebt er in Deutschlands Hauptstadt Berlin. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Ward ist 12 Jahre alt. Seit drei Jahren lebt er in Deutschland, und zwar in der Hauptstadt Berlin. Er ist mit seiner Familie aus dem Land Syrien hierher geflüchtet. Den dpa-Nachrichten für Kinder erzählt er, was für ihn Heimat ist.

"Für mich ist Heimat ein Gefühl, was mich an meine Familie erinnert. Ich habe mich in Damaskus in Syrien wohlgefühlt und auch jetzt in Berlin in Deutschland. Beide Länder sind für mich Heimat.

Ich vermisse meinen Opa in Syrien. Dafür habe ich in Berlin meine Tante und meinen Onkel. Heimat ist, wo ich mich sicher fühle, und ich fühle mich in Deutschland sicher."