Jetzt starten die Sommerferien in Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen. Es wird also voll auf den Straßen. Foto: Jürgen Mahnke/dpa (dpa)

Experten warnten schon am Freitag: Auch auf den Straßen sollte es voll werden. Sie rechneten auf wichtigen Autobahnen wie der A3, A5 oder A7 mit Stau.

Warten mussten am Freitag schon viele Leute am Flughafen in Frankfurt. Das ist der größte Flughafen Deutschlands. Schon am Vormittag standen dort viele Leute Schlange. Das sagte ein Mann, der am Flughafen arbeitet. Darum wurden die Leute vorher informiert: Jeder, der verreisen will, soll drei Stunden vor Abflug kommen.