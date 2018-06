Auch im Garten gibt es Verstecke, zum Beispiel im eigenen Baumhaus. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa (dpa)

Doch bis man so einen Garten bekommt, muss man meist richtig lange warten. Drei bis vier Jahre dauert es ungefähr in der Hauptstadt Berlin. In München wartet man mindestens zwei bis drei Jahre. Wer keinen eigenen Garten hat, kann sich immerhin auf den kommenden Sonntag freuen. Dann ist „Tag des Gartens“. An dem Tag laden viele Gartenbesitzer andere zu sich nach draußen ein.