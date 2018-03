Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Warten und bibbern im Wind

Das Thermometer zeigte etwa minus zwei Grad Celsius an. Doch wer draußen war, konnte das kaum glauben. In vielen Orten in Deutschland bibberten die Menschen am Wochenende. Die Temperatur erschien ihnen viel niedriger, als das Thermometer anzeigte.