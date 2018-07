Früher gab es nur Großbuchstaben. Heute benutzt man sie meist, um etwas wichtiges hervorzuheben. Foto: Axel Heimken/dpa (dpa)

Großbuchstaben sind eigentlich ziemlich praktisch, sagt der Experte Hans-Georg Müller. „Großbuchstaben machen deutlich, was eine besondere Bedeutung hat.“ Deshalb werden etwa auch Hauptwörter immer am Anfang groß geschrieben. Denn sie sind wichtig für den Inhalt eines Satzes und so schneller zu erkennen. Vor sehr langer Zeit schrieben die Leute sogar nur in großen Buchstaben, die kleinen kamen erst später.

Aber warum ist es trotzdem nicht eine so gute Idee, ALLES GROSS ZU SCHREIBEN? "Wir wissen, Texte in Großbuchstaben sind eindeutig schlechter lesbar", erklärt der Experte. Außerdem: Alles sieht dann gleich wichtig aus. Oder anders gesagt: "Ich kann nicht mehr ausdrücken, wenn mir unter den wichtigen Sachen etwas besonders wichtig ist, erklärt Hans-Georg Müller.

Trotzdem haben gerade bekannte Politiker nur Großbuchstaben benutzt. Erst der Präsident der USA, der das Land Iran mit einigen Sätzen im Internet kritisierte. Am Dienstag antwortete der Iran ebenfalls in Großbuchstaben. Hoffentlich haben jetzt beide Seiten verstanden, was dabei das WICHTIGSTE war.