Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Warum knackt es im Feuer?

An manchen Orten waren die Flammen noch aus der Ferne zu sehen. Am Wochenende brannten in vielen Orten in Deutschland wieder Osterfeuer. Große Haufen Holz und Gestrüpp wurden dafür angezündet. Manchmal waren auch noch alte Weihnachtsbäume dabei.