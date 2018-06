Bei der Weltmeisterschaft werden Tausende Fans in die Fußballstadien Russlands strömen. Foto: CNES AIRBUS DEFENCE & SPACE/AP/dpa (dpa)

Manche Leute sind aber nicht so begeistert von dem großen Turnier. Das liegt nicht etwa daran, dass sie Fußball doof finden. Sie ärgern sich über den Gastgeber.

Bei großen Sport-Wettkämpfen wie der WM schauen viele Millionen Menschen zu. „Die Gastgeber nutzen diese Bühne gern für ihre eigenen Interessen“, sagt der Fachmann Jürgen Mittag. Auf diese Weise können die Länder super Werbung für sich machen.

Doch das kommt nicht überall gut an. Dieses Mal sagten Politiker und Menschenrechtler etwa: Man sollte Russland nicht mit so einem Turnier belohnen. „Viele Länder in Europa haben zurzeit ein schwieriges Verhältnis mit Russland“, erklärt der Experte Stefan Meister.

Es geht zum Beispiel darum, dass Russland im Krieg in Syrien mitmischt. Oder darum, dass die russische Regierung viele ihrer Gegner ins Gefängnis steckt. Manche wichtigen Gäste überlegen deshalb, ob sie überhaupt zur WM nach Russland reisen. Auch wenn sie ihr Team von zu Hause nicht so gut unterstützen können.

Russland findet die Vorwürfe falsch. Die Gastgeber wollen sich deshalb bei der WM von ihrer besten Seite zeigen. Gerade sagte eine russische Politikerin: „Jetzt kommen Millionen Gäste und werden das wahre Russland sehen.“

Ärger um große Sport-Wettkämpfe und Politik gab es in der Vergangenheit immer wieder. Auch vor den Fußball-Weltmeisterschaften in Brasilien und Südafrika stritten sich die Leute, ob sie die Gastgeber-Länder unterstützen sollten.

Andere finden: Gerade durch so ein Turnier bekommen die Zuschauer von den Problemen in einem Land mit. Doch wenn am Donnerstag die WM eröffnet wird, gerät das Drumherum schnell in Vergessenheit.