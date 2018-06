Der Kugelschreiber wurde vor 80 Jahren erfunden. Foto: Fabian Sommer/dpa (dpa)

Deshalb schreiben die meisten Erwachsene auch eher mit dem Kuli als mit dem Füller. Außerdem werden oft welche verschenkt, weil Leute mit der Schrift darauf Werbung machen wollen.

Entwickelt wurde das saubere Schreiben vor etwa 80 Jahren. Auf die Idee soll der Erfinder gekommen sein, als er Kindern beim Spielen mit Murmeln zusah. Er bemerkte: Wenn die Glaskugel durch eine Pfütze rollt, hinterlässt sie dahinter eine feuchte Spur.

So ähnlich funktioniert auch der Kuli. Im Gerät sitzt eine winzige bewegliche Kugel in der Spitze der Mine. Drückt man die Spitze des Kulis aufs Papier und bewegt den Kuli, fängt die Kugel an zu rollen. Dadurch kommt der hintere Teil der Kugel nach vorn und transportiert damit auch die Tinte aus der Mine nach vorn. Die fließt dann aufs Papier und trocknet dort rasch.