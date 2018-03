Der Politiker Carles Puigdemont wurde in Deutschland festgenommen. Foto: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa (dpa)

Polizisten in Norddeutschland ist genau das am Wochenende gelungen: Sie nahmen einen Mann fest - und lösten damit ziemliche Aufregung aus.

Der Mann ist ein bekannter Politiker aus der Region Katalonien im Land Spanien. Er heißt Carles Puigdemont. Die Regierung in Spanien wirft ihm vor, etwas Verbotenes getan zu haben. Im Oktober gab es in der Region Katalonien eine Abstimmung: Es ging darum, ob Katalonien ein eigener Staat werden soll. Nicht alle wollen das. Aber viele Menschen stimmten dafür. Auch Carles Puigdemont ist für den eigenen Staat Katalonien.

Das Problem: Die Abstimmung hatte ein Gericht in Spanien eigentlich verboten. Carles Puigdemont und seine Leute sorgten aber dafür, dass sie trotzdem stattfand. Deshalb will die spanische Regierung nun, dass der Politiker vor ein Gericht kommt.

Doch was haben deutsche Polizisten mit dem Streit in Spanien zu tun? Zufällig eine ganze Menge. Denn Carles Puigdemont hat sich in letzter Zeit nicht in Spanien aufgehalten. Dort hätte die Polizei ihn festnehmen können. Stattdessen war er in anderen Ländern in Europa. Am Sonntag fuhr er auch durch Deutschland.

Die spanische Polizei kann aber nicht einfach nach Deutschland fahren. „Sie darf nicht über die Grenze kommen und jemanden verhaften“, erklärt ein Experte. Deshalb erlies Spanien einen europäischen Haftbefehl. Damit bittet das Land andere europäische Ländern um Hilfe. Als Carles Puigdemont durch Deutschland fuhr, nahm die deutsche Polizei ihn deshalb fest. Nun ist er in Haft.

Die spanische Regierung will, dass Carles Puigdemont von Deutschland nach Spanien gebracht wird. Ob das passiert ist aber noch unklar. „Deutschland muss prüfen, ob die Vorwürfe gegen Herrn Puigdemont auch hierzulande strafbargewesen wären“, sagt der Experte. Dazu haben Fachleute nun 60 Tage Zeit. Spätestens dann steht fest, ob der Politiker nach Spanien gebracht wird und dort vor ein Gericht muss.