Die langen Rohre transportieren den Schlamm aus dem See auf ein besonderes Feld. Foto: Friso Gentsch/dpa (dpa)

Damit die auch weiter ihren Spaß haben, musste jetzt aber ein Problem beseitigt werden: Schlamm, und zwar jede Menge! Er hatte sich am Boden angesammelt. Dadurch wurde der See immer flacher. Der Matsch entsteht, weil aus Flüssen in der Nähe Nährstoffe in den See gespült wurden. Deshalb wachsen Algen, die sich dann als Schlamm auf dem Seeboden ablagern.

Experten leiten den Matsch nun mit langen Rohren aus dem Dümmer heraus. Bis zum Sommeranfang soll der See wieder bereit sein für Bade-Fans und Segler.