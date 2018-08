Den Tannenbäumen fehlt Wasser. Denn durch die Hitze ist es für sie viel zu trocken. Foto: Bernd Settnik (dpa)

Jedes Jahr setzen sie junge Pflanzen in die Erde, die dann zu Weihnachtsbäumen heranwachsen sollen. Das dauert einige Jahre. Doch in diesem Jahr haben es die jungen Bäumchen schwer. Es ist zu trocken. Auf manchen Feldern seien alle neuen Pflanzen vertrocknet, sagt ein Fachmann.

Die älteren Bäume haben Wurzeln, die tiefer in die Erde reichen und dort Wasser finden können. Doch auch diese Bäume haben ein Problem. „Es kann zu sogenanntem Sonnenbrand, also etwa Verfärbungen an der Nadel, kommen“, sagt der Experte. Die Felder alle zu bewässern sei zu teuer, sagt der Experte. Deshalb hoffen die Menschen, dass es sich bald etwas abkühlt und regnet.