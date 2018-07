Auch die Schauspielerin Lisa Moell bekam einen weißen Elefanten. Foto: Ursula Düren/dpa (dpa)

Am Sonntag bekamen einige Schauspieler in der Stadt München einen weißen Elefanten überreicht. Diese Auszeichnung geht an Filme für Kinder und Jugendliche.

In diesem Jahr gewann unter anderem der Film „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. In der bekannten Geschichte machen sich Jim und Lukas mit einer Lokomotive auf den Weg in ein spannendes Abenteuer. Ein besonderes Lob bekam der Schauspieler Solomon Gordon. Er spielt in dem neuen Kinofilm den Jungen Jim.

Ausgezeichnet wurde am Sonntag auch die 13-jährige Schauspielerin Lisa Moell aus dem Film „Königin von Niendorf“. In der Geschichte geht es um das Mädchen Lea, das unbedingt zu einer Jungs-Bande gehören möchte.