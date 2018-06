Lionel Messi hatte Grund zum Jubeln: Seine Mannschaft ist in der nächsten WM-Runde. Foto: Yang Lei/Xinhua/dpa (dpa)

Auf die beiden Fußballer schauen bei den Spielen jedes Mal besonders viele Fans. Schließlich sind sie für ihre guten Leistungen bekannt. Doch genau die konnte Ronaldo beim letzten Spiel eher nicht zeigen. Gegen die Mannschaft aus dem Iran schoss er erstmals in der WM kein Tor. Und dann ging am Montag auch noch ein Elfmeter daneben. Das 1:1 reichte am Ende zwar zum Weiterkommen. Ronaldo ging aber trotzdem schimpfend vom Platz.

Anders lief es für Lionel Messi: Er spielte super, trotzdem sah es am Dienstag im Spiel gegen Nigeria so aus, als würde Argentinien ausscheiden. Denn lange stand es unentschieden. Kurz vor Schluss schoss Argentinien dann das nötige Tor und gewann mit 2:1. Messi freute sich: „Wir waren zuversichtlich, dass wir dieses Spiel gewinnen würden“, sagte er. „Es ist eine wohlverdiente Freude.“