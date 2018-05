Welche Spieler mit zur WM fahren, steht noch nicht fest. Foto: Ina Fassbender/dpa (dpa)

Die 26 Bilder sollen Fußballer darstellen, die bei der Weltmeisterschaft für Deutschland spielen könnten.

Doch wer genau diese Fußballer sind, konnte man am Montag noch nicht erkennen. Denn an der Wand waren noch keine Gesichter zu sehen, sondern nur ihre Schatten.

Der Grund: Wen der deutsche Trainer Joachim Löw mit zur WM nimmt, war am Montag noch nicht bekannt. Erst an diesem Dienstag will Joachim Löw verraten, welche Spieler vor der WM mit ins Trainingslager kommen. 23 von ihnen dürfen am Ende mit zu dem großen Turnier.

Die Weltmeisterschaft in Russland geht in einem Monat los. Spieler und Fußball-Fans sind aber schon jetzt gespannt, wer für Deutschland um den Titel kämpfen darf.