Dem 1. FC Köln droht der Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Foto: Federico Gambarini/dpa (dpa)

Auch der Drittletzte der Tabelle ist nicht sicher. Er muss sich in einer Extra-Runde gegen den Tabellendritten der zweiten Liga durchsetzen. Diese beiden Spiele werden Relegation genannt.

In diesem Jahr sind in der Bundesliga noch mehrere Mannschaften vom Abstieg bedroht. Bis zum Ende der Saison sind es noch drei Spieltage. An diesem Wochenende stehen gleich mehrere spannende Spiele an.

Am Samstag treffen zum Beispiel der VfL Wolfsburg und der Hamburger SV aufeinander. Beide Teams stehen weit unten in der Tabelle. Die Wolfsburger liegen aber fünf Punkte vor dem Hamburger SV. Auch deshalb müssen die Hamburger unbedingt gewinnen, um noch eine Chance zu haben.

Noch schlechter sieht es für den 1. FC Köln aus. Die Mannschaft spielt am Samstag auswärts gegen den SC Freiburg. Auch diese Mannschaft ist noch nicht gerettet. Genauso wie der FSV Mainz 05. Die Mainzer treffen am Sonntag auf RB Leipzig.