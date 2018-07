Viele Leute suchen Abkühlung im Wasser. Foto: Roland Weihrauch/dpa (dpa)

Die Sonne knallt auf uns hinab. Auch diese Woche bleibt es heiß in Deutschland. Nur hier und da regnet es ein wenig.

Die einen können sich über den Sommer freuen. Andere haben mit der Hitze zu kämpfen. Hier einige Gewinner und Verlierer.

URLAUBER: Wer frei hat, kann das tolle Wetter so richtig genießen. Zum Beispiel draußen in den Parks und an den Seen. Die Betreiber von Schwimmbädern freuen sich über die vielen Badegäste. Abkühlung gibt es auch in Museen und Kinos. In den Sälen kann man prima für ein paar Stunden der Sommerhitze entfliehen.

BAUARBEITER: Allerdings kann nicht jeder nach Abkühlung suchen. Viele Leute müssen trotz der Hitze draußen arbeiten. Vor allem die Arbeiter auf den Baustellen leiden unter dem Wetter. Die Sonne brennt, es gibt wenig Schatten - und oftmals müssen die Arbeiter auch noch Schutzkleidung tragen.

EISHERSTELLER: Die Eiscafés sind voll, die Kühltruhen schnell leer. In den heißen Tagen verputzen wir jede Menge leckeres Eis in Waffeln und Bechern. Eishersteller rechnen wegen des anhaltenden Sommerwetters mit höheren Gewinnen.

LANDWIRTE: In einigen Gegenden Deutschlands hat es seit Wochen nicht geregnet. Deshalb warnen Fachleute vor weiteren Waldbränden. Auch für viele Landwirte ist die Dürre ein Riesenproblem. Denn auf ihren trockenen Feldern können die Pflanzen nicht gedeihen. Beim Getreide und bei Kartoffeln etwa erwarten die Bauern eine schlechte Ernte.

TIERE IN DER NATUR: Die Tiere im Wald kommen mit dem Wetter meist gut allein zurecht. Fachleute sagen: Hirsche und Wildschweine versorgen sich durch Blätter mit ausreichend Flüssigkeit. Außerdem wälzen sie sich gern in kühlendem Schlamm. Vögel und Insekten brauchen da schon eher mal wieder einen Regenguss. Denn Pfützen etwa, aus denen die Tiere trinken, sind bei dem Wetter schnell ausgetrocknet.

TIERE IN ZOO UND STALL: In den Zoos sind die meisten Tiere gut versorgt. Die Tierpfleger kümmern sich mit Schatten, Duschen und kalten Speisen darum, dass es den Tieren nicht zu heiß wird. Auch die Bauern achten darauf, ihre Viehställe abzukühlen.