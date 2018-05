Die Polizei hat im vergangenen Jahr viele Kriminelle geschnappt. Foto: Henning Kaiser/dpa (dpa)

Die gute Nachricht: Im vergangenen Jahr haben die Menschen in Deutschland weniger solche Straftaten begangen als früher. Das steht in den Zahlen, welche von der Polizei gesammelt worden sind. Die Daten wurden gerade veröffentlicht.

Auch andere schlimme Taten haben die Menschen im vergangenen Jahr weniger häufig bei der Polizei gemeldet. So zeigten sie weniger Einbrüche in ihre Häuser an als noch im Jahr zuvor. Auch waren es weniger Taschendiebstähle. Und noch eine Sache ist toll: Die Polizei schnappt immer mehr der Kriminellen, sagt sie.