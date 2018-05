Brooklyn und David Beckham bei einer Modenschau. Foto: i-Images/ZUMA Wire/dpa - (dpa)

Er wurde in dieser Woche 43 Jahre alt. Mit seiner Frau und seinen Kindern feierte er in einem Restaurant in Großbritanniens Hauptstadt London. Nur sein Sohn Brooklyn war nicht dabei. Denn der lebt im Land USA, war also Tausende Kilometer weit weg. Zumindest dachte David Beckham das - bis Brooklyn einfach durch die Türe kam!

David Beckham freute sich riesig. Das sieht man auf einem Video, das er später ins Internet stellte. „Was machst du denn hier?“, fragt er den 19-Jährigen überrascht. „Happy Birthday“, antwortet Brooklyn. „Ich bin gerade gelandet.“

Das Video ist auf der Internet-Plattform Instagram zu sehen. Um dich dort anzumelden, musst du mindestens 13 Jahre alt sein. Am besten schaust du dir die Seite mal zusammen mit deinen Eltern an.