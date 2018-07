Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Wenn es am Flughafen voll wird

So viele Leute, so viele Koffer, Taschen, Gepäckwagen! An den Flughäfen in Deutschland wird es in diesen Tagen noch voller als sonst. Klar, weil in immer mehr Bundesländern die Ferien anfangen und viele Familien in den Urlaub fliegen wollen.