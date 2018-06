Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Wenn Kinder wie Erwachsene arbeiten müssen

Kinder gehen in die Schule und Erwachsene gehen zur Arbeit. Das hört sich normal an, ist aber nicht überall auf der Welt so. Zum Beispiel müssen in manchen Ländern in Asien, Afrika und Südamerika auch viele Kinder arbeiten.