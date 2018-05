Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Wenn Schüler Lehrer angreifen

Ein Lehrer ermahnt einen Schüler, ruhig zu sein - und wird von diesem angespuckt. Eine Lehrerin wird auf dem Gang absichtlich angerempelt. Ein anderer Lehrer bekommt von seinen Schülern Mails mit Drohungen geschickt. So etwas passiert an Schulen in Deutschland immer mal wieder.