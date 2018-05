Was war das? Manchmal pinkeln Blattläuse vom Baum herab. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Aber was ist das für eine Flüssigkeit? Manche Leute sagen auch Honigtau dazu. Doch was so schön klingt, ist eher unschön. Denn Honigtau wird von Blattläusen ausgeschieden. Der Tau ist also so etwas wie deren Pipi.

Die Blattläuse sitzen auf den Blättern der Linden. Mit ihrem Rüssel stechen sie die Blätter an und saugen den Saft heraus. Irgendwann muss der Saft aber auch wieder aus der Blattlaus raus. Pech für alle, die gerade darunter stehen!