Toni Kroos (links) wird der Trainer Joachim Löw am Mittwoch bestimmt spielen lassen. Foto: Christian Charisius/dpa (dpa)

Doch wer fängt dieses Mal an? In den ersten beiden Spielen tauschte Trainer Joachim Löw immer wieder mal jemanden aus. Das hatte verschiedene Gründe: Mal war einer der Spieler krank oder verletzt. Mal wollte Joachim Löw mehr Angreifer auf dem Platz haben.

Auch dieses Mal muss der Trainer seine Aufstellung ändern. Abwehrspieler Jérôme Boateng zum Beispiel darf nicht mitmachen. Er hatte im zweiten Spiel eine Gelb-Rote Karte bekommen und ist für ein Spiel gesperrt. Mats Hummels ist dafür wieder fit.

Auch Sami Khedira könnte wieder zum Einsatz kommen. Er musste im zweiten Spiel pausieren. „Das ist kein Weltuntergang, wenn man mal nicht spielt“, sagte einer der deutschen Trainer. Ein anderer Mittelfeld-Spieler wird ziemlich sicher dabei sein: Toni Kroos.

Er hatte am Samstag das Siegtor gegen Schweden geschossen. Wer neben ihm im Mittelfeld spielt, ist Toni Kroos aber nicht so wichtig. „Für mich macht das so oder so keinen Unterschied“, sagte er. Was für viele Menschen in Deutschland aber wichtig ist: Dass die deutsche Mannschaft gewinnt und die nächste Runde erreicht.