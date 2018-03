Soll die SPD gemeinsam mit der CDU und der CSU eine Regierung bilden? Darüber können jetzt die SPD-Mitglieder abstimmen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa (dpa)

Vor Kurzem haben wichtige Politiker der Parteien CDU, CSU und SPD miteinander verhandelt. Sie sind dabei zu dem Ergebnis gekommen: Wir wollen gemeinsam regieren. Man sagt auch: Sie wollen gemeinsam eine Koalition bilden. Dazu haben die Politiker einen Vertrag aufgeschrieben. In dem steht, was sie gemeinsam erreichen wollen.

Damit ist aber immer noch nicht klar, ob die drei Parteien tatsächlich eine Regierung bilden werden. Vorher steht noch eine wichtige Entscheidung an. Bei der Partei SPD ist es so geregelt, dass Partei-Mitglieder über diese Entscheidung abstimmen dürfen. Das nennt man Mitglieder-Entscheid.

Das funktioniert so: Die Partei hat an mehr als 400 000 Mitglieder Unterlagen verschickt! So viele Menschen leben in manchen größeren Städten. Die SPD-Mitglieder sollen die Frage beantworten, ob die Partei den ausgehandelten Vertrag abschließen soll. Ja oder Nein? Bis zum 2. März haben die SPD-Mitglieder Zeit, diese Frage zu beantworten und die Briefe an die Partei zurückzuschicken.

Alle Briefe werden dann in das Partei-Haus der SPD in Berlin gebracht. Mehr als hundert Freiwillige schauen sich die Antworten an. Und wenn die Mehrheit der SPD-Mitglieder gegen eine Regierung mit der CDU und der CSU ist? Dann wird es diese Regierung nicht geben. Diese Abstimmung ist also sehr wichtig für die Zukunft von Deutschland.