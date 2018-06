Viele Tiere wie Pinguin Flocke sagen gerade die Ergebnisse der WM-Spiele voraus. Foto: Patrick Pleul (dpa)

Doch wie soll das gehen? Die WM in Russland hat doch gerade erst begonnen. Und die Zukunft kann niemand voraussagen. Trotzdem versuchen sich daran viele. Sowohl Mensch als auch Tier.

In einigen Zoos gibt wie zu jedem großen Turnier Tier-Orakel - so nennt man solche Voraussagen. In diesem Jahr stupst etwa Pinguin Flocke Bälle mit Länder-Flaggen an. Das Land, das Flocke wählt, soll das Spiel gewinnen. Auf ähnliche Weise werden zurzeit auch Tiger, Elefanten, Eisbären, Schweine und Dackel befragt.

Die Vorhersagen von Tieren sind natürlich scherzhaft gemeint. Viel ernster hingegen nehmen das echte Fachleute. Die verlassen sich nicht auf Tiere, sondern auf wissenschaftliche Berechnungen.

Mit vielen komplizierten Formeln versuchen etwa Mathematiker, die Stärke der teilnehmenden Mannschaften zu ermitteln. Ihr Ergebnis: Am wahrscheinlichsten sei ein Finale zwischen Deutschland und Brasilien. Das soll dann allerdings Brasilien gewinnen, sagen die Mathematiker.