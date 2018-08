Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Werfen ist nicht gleich werfen

Werfen, rennen und springen: In dieser Woche werden in Berlin die Europameisterschaften der Leichtathletik ausgetragen. Dabei treten die Sportler in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Selbst beim Werfen gibt es große Unterschiede.