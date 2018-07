Wenn ein Wespennest an einer schlechten Stelle sitzt, kann ein Schädlingsbekämpfer es entfernen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (dpa)

Manchmal wird es doch eng. Etwa, wenn Wespen ihr Nest direkt ans Haus bauen. Dann kann der passende Abstand nicht eingehalten werden. So kann es passieren, dass sich eine Wespe bedroht fühlt und zusticht.

In solchen Fällen werden häufig Schädlingsbekämpfer gerufen. Sie entfernen Wespennester. Dazu tragen sie Schutzkleidung. So können sie nicht gestochen werden. Mit einem Gift werden die Wespen getötet, wenn es für die Art erlaubt ist. Die Fachleute können die verschiedenen Wespenarten unterscheiden. Manchmal wird ein Nest aber auch vorsichtig entfernt und an einen sicheren Platz gebracht. (dpa)