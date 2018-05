Zu den wichtigen Grundrechten in Deutschland gehört auch der Schutz der Familie. Foto: Stefan Jaitner/dpa (dpa)

So etwas fühlt sich nicht nur ungerecht an. Es werden damit auch wichtige Rechte verletzt. In Deutschland spricht man oft von Grundrechten. Sie sollen dafür sorgen, dass sich alle Menschen hier frei fühlen können und vom Staat gleich behandelt werden. Zum Staat gehören etwa die Politiker, aber auch Behörden, die viele Dinge regeln. Schulen und die Polizei gehören ebenfalls zum Staat.

Die Grundrechte gelten für jeden. Egal wie alt jemand ist, welche Hautfarbe oder welches Geschlecht er oder sie hat und welche Religion. Das heißt aber auch: Alle müssen sich an die Grundrechte halten.

Am Dienstag veröffentlichten Fachleute einen Bericht darüber, wie das zuletzt geklappt hat. Sie sagen, es funktioniert nicht immer. Zum Beispiel finden sie, dass der Staat das Privatleben der Menschen nicht genug achtet.