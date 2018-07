Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Wichtigstes Tennisturnier der Welt hat begonnen

Es ist das berühmteste Tennisturnier der Welt: Wimbledon (gesprochen: wimbäldn). Benannt ist es nach dem Stadtteil Wimbledon in London - der Hauptstadt von Großbritannien. Jedes Jahr treten dort die besten Tennisspieler und Tennisspielerinnen gegeneinander an. Das Besondere an dem Turnier: Die Profis spielen auf Rasen, nicht wie sonst oft auf Sandplätzen.