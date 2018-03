Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Wie sagt ein Nashorn Hallo?

Auch Nashörner haben sich was zu sagen! Mit welchen Geräuschen sich die Tiere ausdrücken, das haben Forscher untersucht. Dafür beobachteten sie junge Nashörner in drei Zoos in Deutschland.