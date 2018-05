Das ist nicht so einfach, die jungen Hengsten einzufangen. Foto: Kevin Kurek/dpa (dpa)

Dort warteten am Samstag schon Männer in blauen Hemden und roten Halstüchern auf die Tiere. Sie fingen einige der jungen Hengste ein. Der Besitzer der Herde sagt: Das muss sein, weil die Herde sonst zu groß werde. Außerdem kämpfen junge Hengste um ihren Rang in der Gruppe. Dabei könnten sie sich gegenseitig verletzen.

Das Einfangen der Tiere findet jedes Jahr statt. Tausende Menschen sehen dabei zu. Tierschützer finden die Aktion aber nicht gut. Sie sagen: Die jungen Pferde würden dabei oft nicht gut behandelt. Deshalb schult inzwischen eine Expertin die Fänger, damit diese die Tiere sanfter einfangen.