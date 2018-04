Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.



Willkommen, kleiner Flachland-Gorilla!

Behutsam hält die Gorilla-Mutter ihr Baby in den Händen. Gerade hat sie es auf die Welt gebracht, in einem Zoo in den Vereinigten Staaten von Amerika. Mutter und Kind sind Westliche Flachland-Gorillas. Diese Tiere leben in freier Natur in einigen Regionen Afrikas.