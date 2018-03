Weil viele Busse nicht mehr fuhren, fiel der Unterricht in einigen Schulen in Schleswig-Holstein aus. Foto: Benjamin Nolte/dpa (dpa)

Im Sommer fallen manchmal Stunden aus, weil es zu heiß ist. Doch auch im Winter gibt es schulfrei.

So war das auch am Donnerstag in einigen Schulen des Bundeslandes Schleswig-Holstein. Dort war nachts so viel Schnee gefallen, dass manche Busse und auch Züge nicht mehr fuhren. So konnten viele Kinder ihre Schule nicht erreichen.

Ob es bei eisigen Temperaturen schulfrei gibt oder nicht, entscheiden die Schulen oft selbst. Im Winter können ausgefallene Heizungen im Schulgebäude der Grund sein - oder eben verschneite Straßen.