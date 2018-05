Manuel Neuer muss schon lange wegen einer Verletzung Pause machen. Foto: Andreas Gebert/dpa (dpa)

Der Torhüter hat seit Monaten Probleme mit seinem linken Fuß. Im vergangenen Jahr musste er wegen der Verletzung sogar operiert werden. Seitdem hat er nicht mehr für seinen Verein oder die deutsche Nationalmannschaft gespielt.

Im Juni beginnt in Russland die Weltmeisterschaft. Bis dahin wollte Manuel Neuer spätestens fit sein. Doch ob er das schafft, steht noch nicht fest. „Ich muss die richtige Entscheidung treffen und wie sie ausfällt, das wird man dann am Ende sehen“, sagte er am Dienstag.

Sollte Manuel Neuer ausfallen, müsste ein anderer Torwart einspringen. Zuletzt ließ der Trainer Joachim Löw zum Beispiel Marc-André ter Stegen oder Kevin Trapp spielen.