Kurzer Ausflug: Die beiden Zebras werden zurück zum Zirkus gebracht. Foto: Polizei Rheinland-Pfalz/dpa (dpa)

Mit fünf Autos machten sich Polizisten auf die Suche nach den beiden Zebras! Auch ein Clown aus dem Zirkus half beim Suchen und Einfangen. Und wo waren die Tiere? Sie futterten Gras an einem kleinen See - gar nicht so weit weg vom Zirkus. In einer Kolonne begleiteten die Polizeiwagen die Zebras und den Clown sicher zurück. „Geschafft“, schrieben die Polizisten im Internet.