Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Wochenlang Opern hören

Was für Fußball-Fans die Weltmeisterschaft ist, das sind für Opern-Fans die Bayreuther Festspiele. Dafür kommen dann Musikfreunde aus aller Welt in die Stadt im Bundesland Bayern. Anders als die WM findet das Opernfest jedes Jahr statt. Zur Eröffnung am Mittwoch kamen viele prominente Gäste wie etwa Kanzlerin Angela Merkel.