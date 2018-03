Manche Obdachlose übernachten auch bei eisiger Kälte auf der Straße. Foto: Ole Spata/dpa (dpa)

Damit das nicht passiert, gibt es in vielen Städten Einrichtungen, die Obdachlosen helfen. In Notunterkünften etwa können Menschen ohne eigene Wohnung in den kalten Nächten schlafen. „Beeindruckend sind aber auch die vielen Leute, die privat helfen und zum Beispiel Schlafsäcke verteilen“, sagt Stephan Karrenbauer. Er arbeitet für eine Organisation, die sich um Obdachlose kümmert.

Vor allem in großen Städten sieht man jedoch trotz aller Angebote Obdachlose, die frierend auf der Straße leben. Dafür gibt es verschiedene Gründe, weiß Stephan Karrenbauer. „Das sind oft Menschen, die jahrelang von einem zum anderen Ort verscheucht wurden. Die glauben kaum, dass ihnen jemand helfen will.“ Es sei oft schwer, mit diesen Menschen überhaupt ins Gespräch zu kommen.

Problematisch sind oft auch die Notunterkünfte. „Die sind oft überfüllt“, sagt Stephan Karrenbauer. Außerdem kommen dort Menschen zusammen, die viele Probleme haben. Manche etwa sind abhängig von Drogen oder Alkohol. So eine Umgebung erzeugt oft Stress. Viele wollen sich auch nicht von ihren Hunden trennen, doch diese sind in den meisten Unterkünften nicht erlaubt. Deshalb bleiben die Menschen lieber auf der Straße.

Wer bei der Kälte einen Obdachlosen sieht und helfen möchte, kann ihn gemeinsam mit einem Erwachsenen ansprechen. „Man kann zum Beispiel fragen, ob der Mensch Hilfe benötigt“, sagt Stephan Karrenbauer. Ist der Obdachlose nicht ansprechbar oder traut ihr euch nicht, könnt ihr auch die Polizei anrufen, unter 110. Die Polizisten schauen nach dem Menschen und wissen auch, wo noch Betten frei wären.