Wohin viele Schulklassen reisen

Am Tag wandern, dann die halbe Nacht quatschen und nach ein paar Stunden Schlaf im Hochbett schon wieder aufstehen. So sehen oft typische Tage in der Jugendherberge aus. Vor allem Schulklassen verbringen dort ihre Klassenfahrten. Aber unter anderem auch Familien fahren im Urlaub in die Jugendherberge. Schließlich sind die Preise dort günstiger als in vielen Hotels.