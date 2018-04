Ein Supermarkt mit Wohnungen darüber - sowas sieht man immer öfter. Foto: Aldi Nord/dpa (dpa)

Andere Supermärkte teilen sich ein Haus mit Kindergärten, Arztpraxen oder Büros. In der Stadt Nürnberg gibt es sogar einen Supermarkt mit Wasser-Spielplatz auf dem Dach.

Indem sich Supermärkte ihre Häuser mit anderen teilen, sparen sie Geld. Außerdem kommen oft mehr Kunden. „Wer über einem Supermarkt wohnt, kauft dort wahrscheinlich auch ein“, sagt ein Experte.

Der Mann ist sicher: Die Chefs der Supermärkte werden sich in Zukunft viele Dinge einfallen lassen. Ein Geschäft in der Stadt Frankfurt will beispielsweise eine Solaranlage aufs Dach bauen.