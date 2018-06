Dieses Schloss wird am Donnerstag verkauft. Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa (dpa)

In unserem Nachbarland Schweiz wird am Donnerstag ein Schloss versteigert. Das bedeutet, Menschen können Geld bieten. Wer am meisten bietet, bekommt das Schloss. Fachleute erwarten, dass es teuer wird. Der neue Besitzer des Schlosses muss wohl viele Millionen dafür bezahlen.

Dafür bekommt er zusammen mit einer Menge Zimmern auch einen Rittersaal. Das Schloss hat einen runden Turm und einen Pool. Außerdem gibt es einen geheimen Tunnel, der zu einem Bauernhof führt. Der gehört auch noch dazu.